Sele Kapılan Otomobildeki 3 Kişi Ahşap Merdiven Yardımıyla Kurtarıldı
1 saat önce
Şanlıurfa'da otomobil, yağmur sonrası biriken sel suyuna kapıldı.
Şanlıurfa
'da otomobil, yağmur sonrası biriken sel suyuna kapıldı. Otomobildeki 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından uzatılan ahşap merdiven ile kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da akrabalarının taziyesine giden, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, köprü altında yağmur sonrası biriken sel suyuna kapıldı. Boğulmak üzere olan 3 kişi, çevredekiler tarafından uzatılan ahşap merdiven yardımı ile kurtarıldı. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası otomobil, olay yerine çağrılan çekici ile sudan çıkarıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:23 Kaynak: İHA
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