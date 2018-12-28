Son Dakika Haberleri: Sele Kapılan Otomobildeki 3 Kişi Ahşap Merdiven Yardımıyla Kurtarıldı

Sele Kapılan Otomobildeki 3 Kişi Ahşap Merdiven Yardımıyla Kurtarıldı

1 saat önce

Şanlıurfa'da otomobil, yağmur sonrası biriken sel suyuna kapıldı.

Sele Kapılan Otomobildeki 3 Kişi Ahşap Merdiven Yardımıyla Kurtarıldı, System.String[]
Şanlıurfa'da otomobil, yağmur sonrası biriken sel suyuna kapıldı. Otomobildeki 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından uzatılan ahşap merdiven ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da akrabalarının taziyesine giden, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, köprü altında yağmur sonrası biriken sel suyuna kapıldı. Boğulmak üzere olan 3 kişi, çevredekiler tarafından uzatılan ahşap merdiven yardımı ile kurtarıldı. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası otomobil, olay yerine çağrılan çekici ile sudan çıkarıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:23 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa
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