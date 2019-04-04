Son Dakika Haberleri: Sele Kapılan Otomobildeki Gencin Cesedine 5 Gün Sonra Ulaşıldı

Sele Kapılan Otomobildeki Gencin Cesedine 5 Gün Sonra Ulaşıldı

56 dakika önce

GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, içinde bulundukları otomobilin yağmur nedeniyle taşan sel sularına kapılması nedeniyle kaybolan Mehmet Hanifi Keser'in cansız bedeni bulundu.

Sele Kapılan Otomobildeki Gencin Cesedine 5 Gün Sonra Ulaşıldı, System.String[]
GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, içinde bulundukları otomobilin yağmur nedeniyle taşan sel sularına kapılması nedeniyle kaybolan Mehmet Hanifi Keser'in cansız bedeni bulundu.

Acı olay, geçen Cumartesi gecesi Araban ilçesine 7 kilometre mesafedeki Çat Deresi'nde yaşandı.  Aşırı yağmur nedeniyle taşan Çat Deresi üzerindeki köprüden geçmeye çalışan Zahir Gözüaçık ve Mehmet Hanifi Keser'in bulunduğu 02 AL 564 plakalı otomobil, sel sularına kapıldı. 

2 arkadaşın yakınlarının başvurusu üzerine AFAD, UMKE, jandarma ve dalgıç polisler, havadan ve karadan arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, geçen pazartesi günü Zahir Gözüaçık'ın cesedini buldu. 5 gündür devam eden arama çalışmalarına bugün de devam edildi. 

Kayıp Mehmet Hanifi Keser'in cansız bedeni de Hisar Mahallesi kırsalındaki çalılıklar arasında bulundu. Keser'in cesedi otopsi için Araban Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:42 Kaynak: DHA

Araban, Gaziantep, Mehmet Hanifi, Güncel
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