Son Dakika Haberleri: Sele kapılarak hayatını kaybeden anne ve kızının videosu duygulandırdı
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Sele kapılarak hayatını kaybeden anne ve kızının videosu duygulandırdı

35 dakika önce

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde sele kapılarak hayatını kaybeden anne ve kızının İzmir'de ki babalarına gönderdiği video izleyenleri duygulandırdı.

Sele kapılarak hayatını kaybeden anne ve kızının videosu duygulandırdı, System.String[]
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde sele kapılarak hayatını kaybeden anne ve kızının İzmir'de ki babalarına gönderdiği video izleyenleri duygulandırdı.

Cep telefonu ile çekilen görüntüde selde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Pınar Polat ve annesi Naime Polat'ın baba Harun Polat'a mesajları yer alıyor. Yine selde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Musa Polat'ın çektiği görüntüde babasına selam gönderen Pınar, babasını çok özlediğini söylüyor. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:49 Kaynak: İHA
Diyadin, İzmir, Ağrı, Anne, 3. Sayfa
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