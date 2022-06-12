Sele kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cansız bedeni bulan vatandaş o anları anlattı: "Her yeri yara bere içerisindeydi" - Son Dakika
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Sele kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cansız bedeni bulan vatandaş o anları anlattı: "Her yeri yara bere içerisindeydi"

12.06.2022 11:53
Sele kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cansız bedeni bulan vatandaş o anları anlattı: "Her yeri yara bere içerisindeydi"

Ankara'da dün meydana gelen sele kapılan 26 yaşındaki İlkay Yigit hayatını kaybetti.

Ankara'da dün meydana gelen sele kapılan 26 yaşındaki İlkay Yigit hayatını kaybetti. Yiğit'in cansız bedenini bulan Erdavut Dedeoğlu ise yaşananları anlattı.

Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde meydana gelen sağanak yağış sonrası aracından inmeye çalışan ve sel sularına kapılan İlkay Yiğit (26) kayıplara karıştı. Yiğit'in cansız bedenini bulan besi çiftliği sahibi Erdavut Dedeoğlu'nun ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ve JÖAK ekiplerinin gerçekleştirdiği arama kurtarma çalışmaları neticesinde Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı. Yiğit'in vücudunda yara izleri olduğunu söyleyen Dedeoğlu ise yaşanılan anları İHA'ya anlattı.

"Cesedi ilk biz bulduk"

Yiğit'in vücudunda yaralar olduğunu söyleyen Dedeoğlu, "Saat iki sularında 15 dakika içerisinde yağmur başladı ve sel geldi. Sel geldikten sonra dışarı çıktık. Müşterilerimizin iki arabasını sel götürdü. Biz onların arabalarını ararken aşağıda ağacın altında bir ceset ile karşılaştık. Sonra askerleri aradık ceset bulduk diye. Servis şoförünün cesediymiş. Rehabilitasyon merkezinin servis şoförüymüş. Cesedi ilk biz bulduk jandarmayı aradık onlarda gelip cesedi kaldırdılar. Vücudu yara bere içerisindeydi. Sel felaketi ile bahçelerimiz de yıkıldı komşularımızın hayvanları telef oldu. Yukarıda bir kişinin 11-12 tane hayvanı telef oldu. Bizim bahçeye de su doldu. Bahçe duvarım yıkılmasa benim hayvanım da telef olacaktı. Allah bu felaketlerin daha beterinden korusun bizi" dedi. - ANKARA

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Ankara'da yaşanan sel felaketinde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor Ankara'da yaşanan sel felaketinde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde çalışmaları devam ediyor AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde çalışmaları devam ediyor
Kaynak: İHA

Altındağ, Ankara, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sele kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cansız bedeni bulan vatandaş o anları anlattı: 'Her yeri yara bere içerisindeydi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sele kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cansız bedeni bulan vatandaş o anları anlattı: "Her yeri yara bere içerisindeydi" - Son Dakika
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