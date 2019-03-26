Sele Kapılarak Ölen Gelin-kaynana Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Konya'dan atandığı Şırnak'a giden müezzin Hüseyin Avni Yavuz'un sele kapılıp sürüklenen otomobilinde hayatını kaybeden annesi ve eşi memleketi Konya'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Konya
'dan atandığı Şırnak
'a giden müezzin Hüseyin Avni Yavuz'un sele kapılıp sürüklenen otomobilinde hayatını kaybeden annesi ve eşi memleketi Konya'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Konya'dan Şırnak'ın Cizre
ilçesinde Şırnak Mevlana
Camisi'ne atanan ve göreve başlamak üzere ailesiyle birlikte Cizre'ye gelen müezzin Hüseyin Avni Yavuz'un otomobili, şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel suyuna kapılıp sürüklendi. Otomobildeki müezzin ve 11 yaşındaki oğlu Hasan Yavuz
sürüklenen araçtan kurtulurken, annesi Gül Nazik Yavuz (56) ve eşi Emine Yavuz
(39) hayatını kaybetti.
Müezzin Hüseyin Avni Yavuz'un eşi ve annesinin cenazeleri memleketleri Konya'ya getirildi. Gül Nazik ve Emine Yavuz için öğle namazını müteakip Hacı Veyis Camisi'nin namazgahında cenaze namazı kılındı. Gül Nazik ve Emine Yavuz'un cenazesi, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu
'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Üçler
Mezarlığında dualarla defnedildi.
Hüseyin Avni Yavuz'un 15 Mart tarihinde Şırnak Mevlana Camisi'ne atamasının yapıldığı ve ailesiyle birlikte göreve başlamak üzere Cizre'ye gittiği belirtildi. Kazadan kurtulan 11 yaşındaki Hasan Yavuz, annesinin ve babaannesinin cenazesine katıldı. Müezzin Hüseyin Avni Yavuz ise cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:17 Kaynak: İHA
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