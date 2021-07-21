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Sele teslim olan Çin'de dehşet anları! Akıntıya kapılan kişiyi kurtarmak isterken bir anda oluşan çukura düştü - Son Dakika

Sele teslim olan Çin'de dehşet anları! Akıntıya kapılan kişiyi kurtarmak isterken bir anda oluşan çukura düştü

21.07.2021 08:26

Küresel ısınma ve iklim krizinin yol açtığı çevre felaketleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Almanya'dan sonra Çin de sele teslim olurken, en az 12 kişinin hayatını kaybettiği felaket nedeniyle 100 binin üzerinde kişi de tahliye edildi. Bölgeden servis edilen görüntüler yaşanan durumun korkunçluğunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Sel sularına kapılan bir kişiyi kurtarmak isterken sele kapılan adamın yürek yakan görüntüsü izleyenlere adeta dehşeti yaşattı.

Son birkaç günde dünyanın farklı ülkelerinden gelen doğal afet haberleri gazetelerin manşetlerinde yer almaya devam ediyor. Önce Almanya, ardında da Avusturya, Belçika ve Hollanda'yı vuran selden sonra bu kez de Çin'den büyük bir felaket haberi geldi.

Sele teslim olan Çin'de dehşet anları! Akıntıya kapılan kişiyi kurtarmak isterken bir anda oluşan çukura düştü

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan videolar ve uluslararası haber ajanslarının servis ettiği fotoğraflar ülkede yaşanan durumun vahametini gözler önüne seriyor.

Sele teslim olan Çin'de dehşet anları! Akıntıya kapılan kişiyi kurtarmak isterken bir anda oluşan çukura düştü

METRODA CAN PAZARI YAŞANDI

Çin'in orta kesimlerinde şiddetli yağış sel felaketine neden oldu. Ülkenin güneyini ise bu yıl 7. kez tayfun vurdu. Zhengzhou şehrindeki metro ağı su altında kaldı. Yolcular nefes alabilmek için metronun koltuklarına çıktı. Metroda yaşanan can pazarı cep telefonlarıyla kayıt altına alınırken yağışların vurduğu bölgeden barajların yıkıldığına dair görüntüler de geldi.

Sele teslim olan Çin'de dehşet anları! Akıntıya kapılan kişiyi kurtarmak isterken bir anda oluşan çukura düştü

BİR KİŞİYİ KURTARMAK İSTERKEN SELE KAPILDI

Sel sularına kapılan insanların birbirlerini kurtarabilmek için verdikleri büyük mücadele sosyal medya platformlarına yansırken boğulmak üzere olan bir kişiyi kurtarmak isterken kendisi de sele kapılan adamın yürek yakan görüntüsü adeta izleyenlere dehşeti yaşattı.

Sele teslim olan Çin'de dehşet anları! Akıntıya kapılan kişiyi kurtarmak isterken bir anda oluşan çukura düştü

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

En az 12 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde ölü sayısının artmasından endişe edilirken birçok kişinin de kayıp olabileceğinden korkuluyor.

Sele teslim olan Çin'de dehşet anları! Akıntıya kapılan kişiyi kurtarmak isterken bir anda oluşan çukura düştü
Çin'de sel felaketi! En az 12 kişi öldü, 100 binin üzerinde kişi ise tahliye edildi Görüntüler korku filmi gibi! Çin'de binlerce kişi metroda boğazlarına kadar suya battı

Sel Afeti, Çin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sele teslim olan Çin'de dehşet anları! Akıntıya kapılan kişiyi kurtarmak isterken bir anda oluşan çukura düştü - Son Dakika Dünya


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