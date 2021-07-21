Sele teslim olan Çin'de dehşet anları! Akıntıya kapılan kişiyi kurtarmak isterken bir anda oluşan çukura düştü

Son birkaç günde dünyanın farklı ülkelerinden gelen doğal afet haberleri gazetelerin manşetlerinde yer almaya devam ediyor. Önce Almanya, ardında da Avusturya, Belçika ve Hollanda'yı vuran selden sonra bu kez de Çin'den büyük bir felaket haberi geldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan videolar ve uluslararası haber ajanslarının servis ettiği fotoğraflar ülkede yaşanan durumun vahametini gözler önüne seriyor.

METRODA CAN PAZARI YAŞANDI

Çin'in orta kesimlerinde şiddetli yağış sel felaketine neden oldu. Ülkenin güneyini ise bu yıl 7. kez tayfun vurdu. Zhengzhou şehrindeki metro ağı su altında kaldı. Yolcular nefes alabilmek için metronun koltuklarına çıktı. Metroda yaşanan can pazarı cep telefonlarıyla kayıt altına alınırken yağışların vurduğu bölgeden barajların yıkıldığına dair görüntüler de geldi.

BİR KİŞİYİ KURTARMAK İSTERKEN SELE KAPILDI

Sel sularına kapılan insanların birbirlerini kurtarabilmek için verdikleri büyük mücadele sosyal medya platformlarına yansırken boğulmak üzere olan bir kişiyi kurtarmak isterken kendisi de sele kapılan adamın yürek yakan görüntüsü adeta izleyenlere dehşeti yaşattı.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

En az 12 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde ölü sayısının artmasından endişe edilirken birçok kişinin de kayıp olabileceğinden korkuluyor.

Çin'de sel felaketi! En az 12 kişi öldü, 100 binin üzerinde kişi ise tahliye edildi