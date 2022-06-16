Sele teslim olan Osmaniye'de akarsuların debisi arttı - Son Dakika
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Sele teslim olan Osmaniye'de akarsuların debisi arttı

16.06.2022 10:02

Osmaniye'de etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar akarsuların debisini yükseltirken, Karaçay Şelalesi'nden dökülen sular da görsel şölen sundu.

Osmaniye'de etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar akarsuların debisini yükseltirken, Karaçay Şelalesi'nden dökülen sular da görsel şölen sundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodla uyarıda bulunduğu kentler arasında yer alan Osmaniye'de yaklaşık 2 gün etkili olan sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada kuvvetli sağanak sele dönüşürken akarsularında debisi arttı. Şehir merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Karaçay mesire alanı yakınında bulunan yapay şelaleden dökülen sular da yağışla birlikte görsel şölen sundu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten iki kademeli olarak akan suların oluşturduğu şölen seyrine doyumsuz keyifli anlar yaşattı.

Öte yandan Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kent genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği hava sıcaklığının da 2 ila 4 drece arasında artacağı tahmin ediliyor.

Sele teslim olan Osmaniye'de akarsuların debisi arttı
Sele teslim olan Osmaniye'de akarsuların debisi arttı
Sele teslim olan Osmaniye'de akarsuların debisi arttı
Sele teslim olan Osmaniye'de akarsuların debisi arttı
Sele teslim olan Osmaniye'de akarsuların debisi arttı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sele teslim olan Osmaniye'de akarsuların debisi arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sele teslim olan Osmaniye'de akarsuların debisi arttı - Son Dakika
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