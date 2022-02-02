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Selector PRO Uluslararası Müzik Forumu, sektör profesyonellerini ağırlayacak - Son Dakika

Selector PRO Uluslararası Müzik Forumu, sektör profesyonellerini ağırlayacak

02.02.2022 16:40
Selector PRO Uluslararası Müzik Forumu, sektör profesyonellerini ağırlayacak

British Council'ın müzik eğitimi ve iş bağlantıları oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği "Selector PRO Uluslarası Müzik Forumu", 18-19 Şubat'ta yapılacak.

British Council'ın müzik eğitimi ve iş bağlantıları oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği "Selector PRO Uluslarası Müzik Forumu", 18-19 Şubat'ta yapılacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenen forum, Türkiye, Birleşik Krallık, Ukrayna, Gürcistan, Hindistan ve daha birçok ülkeden sektör lideri konuşmacılarla çevrim içi olarak gerçekleşecek.

Forum kapsamında yapılacak atölye çalışmaları, profesyonel konuşmalar ve iş bağlantıları geliştirme etkinliklerine ücretsiz katılım sağlanacak.

Sekiz panelin düzenleneceği etkinliğe, WOW İstanbul müzik programlama küratörlerinden Elif Cemal ile WOW Sesler'in "Benim Şehrim Benim Sesim" projesi küratörü Beril Sarıaltun da konuşmacı olarak katılacak.

Müzik endüstrisinin sorunlarının ele alınacağı foruma, "www.britishcouncil.org" adresi üzerinden kayıt yapabilecek. Forumda, iş birlikleri, etkili zaman yönetimi, çevrim içi ekip oluşturma zorluğu, izleyici katılımı, çevrim içi platformda para kazanma konu başlıkları ele alınacak.

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Birleşik Krallık, Ukrayna, Türkiye, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Selector PRO Uluslararası Müzik Forumu, sektör profesyonellerini ağırlayacak - Son Dakika


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