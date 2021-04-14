Selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı - Son Dakika

Selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı

14.04.2021 13:51
Selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı, System.String[]

Kahramanmaraş Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Esat Kılınç, görevi devraldığı Muhammet Kaya'yı çıkan tartışmada silahla ateş ederek, ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan Kılınç, bir süre sonra polise teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pazar günü akşam saatlerinde, Orhangazi Mahallesi'nde Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Esat Kılınç, iddiaya göre, kendinden önceki başkan Muhammet Kaya ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

VURUP KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Kılınç, tabancayla Kaya'ya ateş ederek, kaçtı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Kaya, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'taki hastaneye sevk edilen Kaya, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Tartıştığı selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı

TESLİM OLDU

Olay sonrası her yerde aranan Esat Kılınç, dün Afşin Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. Elbistan Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Kılınç, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı
Selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı

Kahramanmaraş, Muhammet Kaya, Ülkü Ocakları, Elbistan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika 3. Sayfa Selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı - Son Dakika


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