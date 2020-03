KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, belediyede çalışan kadın personellere karanfil dağıtarak, Emekçi Kadınlar Günü'nün kadına şiddetin gölgesinde kutlandığını söyledi.



Kadının sosyal hayat içerisinde erkekle eşit derecede söz sahibi olduğu toplumlara bakıldığında gelişmişlik düzeylerinin de arttığını ifade eden Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Kadına, değer vermeyen toplumların sosyolojik açıdan gelişmediği açık bir gerçektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörüsü ile o dönemlerde kadına başka toplumlarda olmayan haklar tanınmıştır. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile birlikte şiddet politikalarının gözden geçirilmesi ve iyileştirilmelerin arttırılması gerekmektedir" dedi.



Öte yandan, açıklamada bulunan CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan'da, 8 Mart'ın BM tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün olduğunu söyleyerek, "8 Mart, tüm dünya kadınlarının, insan hakları temelinde ve sosyal refah bağlamında hayatın içindeki eğitim, sosyo kültürel ve ekonomik alanların her birinde eşit haklara sahip olduklarının vurgulandığı, verdikleri mücadelelerle her daim kadının toplumdaki yerinin ve rolünün ne denli önemli olduğunu ortaya koyan kadın hakları hareketinin odak noktasıdır. Kadınlar, gerek ekonomik ve sosyal alanlar gerekse eğitim ve kültürel alanlar içinde olsun hayatın birçok noktasında uğradığı haksızlıklar karşısında diğer taraftan cinsiyeti üzerinden şiddete ve istismara maruz kaldıkları da göz önünde bulundurulduğunda bağlı oldukları toplumlar ve kültürler içinde seslerini her alanda duyurmaya çalışarak haklı mücadelelerini sürdürmektedirler ve bu haklı mücadelede her anlamda desteklenmelidirler" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR