Selehattin Ekicioğlu: "Kadın, hayatı her gün yeniden var eder" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selehattin Ekicioğlu: 'Kadın, hayatı her gün yeniden var eder' - Son Dakika

Selehattin Ekicioğlu: "Kadın, hayatı her gün yeniden var eder"

7 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, belediyede çalışan kadın personellere karanfil dağıtarak, Emekçi Kadınlar Günü'nün kadına şiddetin gölgesinde kutlandığını söyledi.

Selehattin Ekicioğlu:

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, belediyede çalışan kadın personellere karanfil dağıtarak, Emekçi Kadınlar Günü'nün kadına şiddetin gölgesinde kutlandığını söyledi.


Kadının sosyal hayat içerisinde erkekle eşit derecede söz sahibi olduğu toplumlara bakıldığında gelişmişlik düzeylerinin de arttığını ifade eden Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Kadına, değer vermeyen toplumların sosyolojik açıdan gelişmediği açık bir gerçektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörüsü ile o dönemlerde kadına başka toplumlarda olmayan haklar tanınmıştır. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile birlikte şiddet politikalarının gözden geçirilmesi ve iyileştirilmelerin arttırılması gerekmektedir" dedi.


Öte yandan, açıklamada bulunan CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan'da, 8 Mart'ın BM tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün olduğunu söyleyerek, "8 Mart, tüm dünya kadınlarının, insan hakları temelinde ve sosyal refah bağlamında hayatın içindeki eğitim, sosyo kültürel ve ekonomik alanların her birinde eşit haklara sahip olduklarının vurgulandığı, verdikleri mücadelelerle her daim kadının toplumdaki yerinin ve rolünün ne denli önemli olduğunu ortaya koyan kadın hakları hareketinin odak noktasıdır. Kadınlar, gerek ekonomik ve sosyal alanlar gerekse eğitim ve kültürel alanlar içinde olsun hayatın birçok noktasında uğradığı haksızlıklar karşısında diğer taraftan cinsiyeti üzerinden şiddete ve istismara maruz kaldıkları da göz önünde bulundurulduğunda bağlı oldukları toplumlar ve kültürler içinde seslerini her alanda duyurmaya çalışarak haklı mücadelelerini sürdürmektedirler ve bu haklı mücadelede her anlamda desteklenmelidirler" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Dünya Kadınlar Günü, Kırşehir, Emekçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şişli'de akılalmaz kaza! Önündeki araca çarptı, takla atarak durabildi
3 çocuk annesi, bileziklerini satarak başladığı süt üreticiliğinde 2,5 milyon liralık tesis kurdu Fönlü saçları, ojeli tırnaklarıyla benzincide depoları dolduruyor Beşiktaş-Atletico Madrid maçında seyirci rekoru kırıldı

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 18:28:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Selehattin Ekicioğlu: "Kadın, hayatı her gün yeniden var eder" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]