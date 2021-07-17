Selen Görgüzel Alkan, genç kızlara taş çıkardı. 42 yaşındaki şarkıcı, tatilde paylaştığı karelerle olay yarattı. Görgüzel, beyaz bikinisiyle çektirdiği iki kareyi Instagram'dan yayınladı.

Şarkıcı pozlara, "Vücudum, benim işim" diye yazdı. Kısa sürede yüzlerce beğeni alan Görgüzel'in fit vücudu ve güzelliği dikkat çekti. Bodrum'da tatilde olan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de siyah bikinisiyle övgü almıştı.

Görgüzel, tatilin ilk günlerinde ise sarı bikinisiyle gündem olmuştu. Genç meslektaşlarına taş çıkaran şarkıcı, sevenleri ve hayranlarından övgüler alıyor.