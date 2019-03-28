'Güle Güle Diva!' İçin Bir Araya Geldi

Sadece Türkiye tiyatrosunun değil, aynı zamanda sinema ve ekranın da başarılı oyuncularından olan Selen Uçer, tek kişilik performansı 'Güle Güle Diva!' ile DasDas'ta her kadının kalbine dokunan hikayelerini anlatmaya devam ediyor. 19'uncu Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde 'Cambazın Cenazesi' adlı oyunuyla Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'nü kazanan Firuze Engin'in yazıp yönettiği, geçtiğimiz aylarda prömiyerini yapan ve büyük beğeni toplayan oyun, hastanede sırasını bekleyen bir kadın üstünden geri dönüşün, unutuşun, kaçıp gitmenin ve başka kadınların hüzünlü ve komik öyküsünü anlatıyor.

Uçer'in aynı zamanda kendi sesinden şarkılarını dinlediğimiz 'Güle Güle Diva!'da oyuncu bir hastanede yolları kesişen birbirinden farklı dokuz kadını canlandırırken seyircilerin kendi hayatlarına ayna tutacağı kadınların öykülerine hayat veriyor.

'Güle Güle Diva!', 29 Mart tarihinden sonra 5 ve 12 Nisan tarihlerinde yeniden DasDas'ın Atölye'de tiyatroseverlerle buluşacak.