Selena Gomez'in dantelli televizyon örtüsü

İSPANYOLCA SÜRPRİZ

Karantinanın ilk dönemlerinde işlerinden de uzak kalan 28 yaşındaki Gomez, son zamanlarda hızlı bir şekilde çalışmalarına geri döndü. Gomez, ana dili İspanyolca olan hayranlarına da ikinci bir sürpriz yaptı.ALEJANDRO EŞLİK ETTİ

Güzel yıldız, Baila Conmigo (Benimle Dans Et) adlı teklisinin video klibini kendi Youtube kanalında yayınladı. Gomez'e Rauw Alejandro'nun eşlik ettiği şarkının 12 Mart'ta yayınlanması planlanıyor.DANTELLİ ÖRTÜ

Selena Gomez'in klibinin çekildiği evin görüntüsü 1980'li yılları anımsattı. Özellikle de televizyonun konulduğu ünite ve üzerindeki dantel örtüler kelimenin tam anlamıyla o yılları hatırlattı.80'Lİ YILLARI HATIRLATTI

Gomez, Instagram sayfasından da klibin kamera arkası görüntülerini yayınladı. Bu arada kendine ait kozmetik markasının tanıtımını da yapmış oldu.DERİCİ'NİN HAYRANLARI TAKLİTÇİLİKLE SUÇLAMIŞTI

Gomez 2021 yılının ilk günlerinde ilginç bir haberle gündeme gelmişti. İrem Derici'nin bazı hayranları Gomez'in de Luna Vez adyı klibinde, Derici'nin Senin Hastan adlı klibini taklit ettiğini ileri sürmüştü.FİGÜRLER DE BENZİYOR İDDİASI İrem Derici'nin hayranları, sosyal medyada sadece klipteki dekorların değil aynı zamanda dans figürlerinin de Gomez tarafından taklit edildiğini savunmuştu.