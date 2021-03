Selena Gomez müziği bırakıyor mu?

Aynı zamanda oyuncu da olan 28 yaşındaki Gomez, Vogue dergisine verdiği röportajda, oyunculuğa daha fazla eğilmek istediğini söyledi.

"İnsanlar sizi ciddiye almazken müzik yapmaya devam etmek çok zor" diyen Gomez, zaman zaman kendisine "Neden hala buna devam ediyorum" diye sorduğunu belirtti.

"Lose You to Love Me çıkardığım en iyi şarkıydı, ama bazı insanlar için bu hala yeterli değil" diyen Gomez, "Müziğimi seven çok kişi olduğunu düşünüyorum, bu nedenle minnettarım ve devam ediyorum. Ama yeni yapacağım albüm sanırım değişik olacak. Belki müzikten emekli olmadan önceki son denemem olacak" ifadesini kullandı.

Bugünlerde Hulu kanalında yayınlanan Only Murders in the Building adlı komedi dizisinde rol alan Gomez, oyunculuğa ağırlık vermek istediğini söyledi.