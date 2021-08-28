Selena dizisiyle hayatımıza girerek "Pis Yedili", "Türk Malı", "İki Yalancı", "Bahtiyar Ölmez" ve "Elimi Bırakma" gibi sevilen projelerde rol alan Hazal Şenel'in son halini görenler gözlerine inanamadı.
Fiziksel anlamda büyük bir değişim yaşayan 29 yaşındaki oyuncu, "İkizler burcuyum belki de ondan ani ve sert değişimler yaşamak isteyebiliyorum" açıklamasında bulundu.
Estetiğe bakışı hakkında konuşan ünlü oyuncu, "Küçük rötuşlara karşı bir tepkim yok açıkcası. Ama bıçak altına yatmak benim için çok uzak. Kişi istiyor ve yaptırıyor, diğer insanların bunu malzeme yapması çok tuhaf geliyor bana" dedi.
Hazal Şenel, geçtiğimiz yaz ayında şarkıcı Bertan Asllani ile nişanlanmıştı. Ünlü oyuncu, "Pandemi etkisini kaybettiğinde evleneceğiz" dedi.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son görüntüsü beğeni topladı - Son Dakika Magazin