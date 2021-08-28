Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son görüntüsü beğeni topladı

Selena dizisiyle hayatımıza girerek "Pis Yedili", "Türk Malı", "İki Yalancı", "Bahtiyar Ölmez" ve "Elimi Bırakma" gibi sevilen projelerde rol alan Hazal Şenel'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

"İKİZLER BURCUYUM, BELKİ ONDAN SERT DEĞİŞİMLER YAŞAYABİLİYORUM"

Fiziksel anlamda büyük bir değişim yaşayan 29 yaşındaki oyuncu, "İkizler burcuyum belki de ondan ani ve sert değişimler yaşamak isteyebiliyorum" açıklamasında bulundu.

"ESTETİKLERDE KÜÇÜK RÖTUŞLARA KARŞI TEPKİM YOK"

Estetiğe bakışı hakkında konuşan ünlü oyuncu, "Küçük rötuşlara karşı bir tepkim yok açıkcası. Ama bıçak altına yatmak benim için çok uzak. Kişi istiyor ve yaptırıyor, diğer insanların bunu malzeme yapması çok tuhaf geliyor bana" dedi.

"PANDEMİ ETKİSİNİ YİTİRDİĞİNDE EVLENECEĞİZ"

Hazal Şenel, geçtiğimiz yaz ayında şarkıcı Bertan Asllani ile nişanlanmıştı. Ünlü oyuncu, "Pandemi etkisini kaybettiğinde evleneceğiz" dedi.