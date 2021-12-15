Selendi Belediye Kompleksi - Son Dakika
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Selendi Belediye Kompleksi

15.12.2021 08:14
Selendi Belediye Kompleksi

Selendi'deki vatandaşlarımızın belediye ile olan işlerini daha rahat ve geniş ortamda yapabilmeleri için Selendi Belediye Kompleksi projesini hayata geçirdik.

Selendi'deki vatandaşlarımızın belediye ile olan işlerini daha rahat ve geniş ortamda yapabilmeleri için Selendi Belediye Kompleksi projesini hayata geçirdik. Dar alana sıkışan belediye binasını yeni yerine taşıdık, belediye kompleksi altındaki dükkanlar ile ilçedeki esnaflarımız da projeden faydalanmış oldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün Selendi'ye 'Hizmetler Manisa'nın doğusundan başlayacak' sözü, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçemizde ortaya koyduğu hizmetlerle boy göstermeye başladı. 1 milyon 951 bin liraya ihalesi yapılan Selendi Belediye Kompleksi de bunlardan bir tanesi. Projemizin zemin katında, iş yerleri bulunuyor. A Blok'ta terminal binası, zahire pazarı ve açık pazaryerleri yer alıyor. B Blokta da Selendi Belediye Hizmet Binası bulunmaktadır.

Kaynak: Habermetre
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