Son Dakika Haberleri: Selendi Belediye Meclisinde Seçimden Sonra İlk Toplantı

Selendi Belediye Meclisinde Seçimden Sonra İlk Toplantı

58 dakika önce

Selendi Belediye Meclisinin 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk toplantısı, yeni belediye başkanı MHP'li Nurullah Savaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Selendi Belediye Meclisinde Seçimden Sonra İlk Toplantı, System.String[]
Selendi Belediye Meclisinin 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk toplantısı, yeni belediye başkanı MHP'li Nurullah Savaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Selendi Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan ilk toplantıda 13 gündem maddesi görüşülerek, oy birliği ile karara bağlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan ilk toplantıda başkanlık divanı oluşturuldu. Toplantıda meclis katipleri, meclis başkan vekilleri ile encümen ve komisyon üyeleri seçildi. Yapılan kapalı oylama ile meclis katipliğine Ahmet Ertuğrul ve Recep Yuca seçildi. 1. Meclis Başkan Vekili olarak Ramazan Gürcan, 2. Meclis Başkan Vekili olarak Muharrem Sezer'in seçildiği toplantıda encümen üyeliğine Ramazan Gürcan ve Seyfettin Aktürk seçildi. Çiftçi Koruma Başkanlığı içinde yapılan seçimde Ramazan Ataşman ile diğer komisyonlarında seçimi yapılırken, gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Nurullah Savaş, yeni dönemim hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Artık çalışma zamanı. Şimdi Selendi zamanı. El birliği içinde meclisin uyumlu çalışmasıyla yapılacak işlerimiz var. Bu güzel ilçeye hep beraber güzel günlere taşıyacağız. Selendi bunu hakkediyor" dedi.

Belediye meclis üyelerinin söz alıp birlik ve berberlik mesajlarının bildirmelerinin ardından toplantı sona erdi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:28 Kaynak: İHA

MHP, Nurullah Savaş, Selendi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mühürsüz Zarftan MHP Çıktı, Yusufeli'nde Kazanan AK Parti Oldu YSK Başkanı Sadi Güven: Yargı Süreci Devam Ediyor Mansur Yavaş Mazbatasını Alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Oldu Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 20:26:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Selendi Belediye Meclisinde Seçimden Sonra İlk Toplantı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]