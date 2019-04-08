Selendi Belediye Meclisinde Seçimden Sonra İlk Toplantı
58 dakika önce
Selendi Belediye Meclisinin 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk toplantısı, yeni belediye başkanı MHP'li Nurullah Savaş başkanlığında gerçekleştirildi.
Selendi
Belediye Meclisinin 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk toplantısı, yeni belediye başkanı MHP
'li Nurullah Savaş
başkanlığında gerçekleştirildi.
Selendi Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan ilk toplantıda 13 gündem maddesi görüşülerek, oy birliği ile karara bağlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan ilk toplantıda başkanlık divanı oluşturuldu. Toplantıda meclis katipleri, meclis başkan vekilleri ile encümen ve komisyon üyeleri seçildi. Yapılan kapalı oylama ile meclis katipliğine Ahmet Ertuğrul
ve Recep Yuca seçildi. 1. Meclis Başkan Vekili olarak Ramazan Gürcan, 2. Meclis Başkan Vekili olarak Muharrem Sezer
'in seçildiği toplantıda encümen üyeliğine Ramazan Gürcan ve Seyfettin Aktürk seçildi. Çiftçi Koruma Başkanlığı içinde yapılan seçimde Ramazan Ataşman ile diğer komisyonlarında seçimi yapılırken, gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Nurullah Savaş, yeni dönemim hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Artık çalışma zamanı. Şimdi Selendi zamanı. El birliği içinde meclisin uyumlu çalışmasıyla yapılacak işlerimiz var. Bu güzel ilçeye hep beraber güzel günlere taşıyacağız. Selendi bunu hakkediyor" dedi.
Belediye meclis üyelerinin söz alıp birlik ve berberlik mesajlarının bildirmelerinin ardından toplantı sona erdi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:28 Kaynak: İHA
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