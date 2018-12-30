Son Dakika Haberleri: Selendi Belediyespor Play-Off Yolunda Yara Aldı

Selendi Belediyespor Play-Off Yolunda Yara Aldı

15 dakika önce

Manisa 1. Amatör küme B grubunda Selendi Belediyespor kendi sahasında karşılaştığı Kapancıspor ile 1-1 berabere kalarak Play-Off yolunda yara aldı.

Selendi Belediyespor Play-Off Yolunda Yara Aldı, System.String[]
Manisa 1. Amatör küme B grubunda Selendi Belediyespor kendi sahasında karşılaştığı Kapancıspor ile 1-1 berabere kalarak Play-Off yolunda yara aldı.

Selendi Üç Eylül Şehir Stadında oynanan Kemal Namlı, Çiğdem Fırat ve Muhammet Solhan hakem üçlüsünün yönettiği müsabakanın gollerini Selendi Belediyespor adına Asım, Kapancıspor adına ise Rıdvan kaydetti. Güneşli bir havada oynanan müsabakanın 5. dakikasında Asım ile 1-0 öne geçerek ilk yarıyı önde kapayan Selendi Belediyespor maçın 75. dakikasında rakip takımdan Rıdvan'ın golüne engel olamayınca sahadan 1-1'lik skorla ayrılarak play-off yolunda yara aldı.

Maçın ardından Selendi Belediyesporlu futbolcular ve teknik heyet penaltıları verilmediği gerekçesiyle maçın hakemine tepki gösterdi. Karşılaşmayı Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar ile çok sayıda taraftar da izledi.

Selendi Belediyespor aldığı beraberlikle puanını 21'e yükseltirken gelecek hafta deplasmanda Emirspor ile karşılaşacak.

Stat: Selendi Üç Eylül

Hakemler: Kemal Namlı xx, Çiğdem Fırat xx, Muhammet Solhan xx.

Selendi Belediyespor: Batuhan xx, Ercan xx, Deniz xx Emre xx, Halil Karagöz xx, Erdal xx, Halil Ergin xx, Mert xx (dk. 85 Gürcan x), Asım xx, Süleyman xx (dk 55 Serdar x), Arif xx

Kapancıspor: Recep xx, Umut xx, Ömer xx, Bekir xx (dk 65 Rıdvan Kılıçarslan x), Melih xx (dk 80 Mehmet x), Gökhan x, Eray xx, Latif xx, Mehmet Can xx, Rıdvan Gürlek xx, Ufuk xx

Goller: Dk. 5 Asım (Selendi Belediyespor), Dk. 75 Rıdvan Kılıçarslan (Kapancıspor)

Sarı Kartlar: Erdal, Serdar, Halil Ergin (Selendi Belediyespor), Eray, Mehmet (Kapancıspor) - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:01 Kaynak: İHA

Manisa, Selendi, Spor
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