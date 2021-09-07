Selendi Çamlıca MASKİ'yle yeterli suya kavuştu - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yeterli su temini için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Selendi'nin Çamlıca Mahallesinde yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Mahallede açılan sondajda saniyede 6 litre verime sahip suya ulaşıldı. Deneme pompası atılan sondajdan analiz yapılması için numune alındı. Mahalle sakinleri yürütülen çalışma için MASKİ'ye teşekkür etti.

"Cengiz Başkanımızı gözlerinden öperim"

Mahalle Muhtarı Bünyamin Demir, "Çalışmalardan çok memnunuz. Cengiz Başkanımızı gözlerinden öperim. En büyük Başkan, Cengiz Başkan. MASKİ Genel Müdürümüz Burak Aslay'a da emekleri için teşekkür ederiz. Sondajımızda suya ulaşıldı, umutlarımız yeşerdi. Mahallemizi yeterli suya kavuşturuyor" dedi.