Selendi'de 2 Yıl Aradan Sonra Kar Mutluluğu
30 dakika önce
Selendi'de 2 yıl aradan sonra kar mutluluğuMANİSA - Manisa'nın Selendi ilçesinde 2 yıl aradan sonra yağan karı fırsat bilen vatandaşlar, sokakta kart topu oynadı.
Selendi
'de 2 yıl aradan sonra kar mutluluğu
MANİSA - Manisa
'nın Selendi ilçesinde 2 yıl aradan sonra yağan karı fırsat bilen vatandaşlar, sokakta kart topu oynadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler önce uyardığı kar yağışı yurdun büyük bölümünü etkisi altına alırken, Manisa'nın Selendi ilçesine de 2 yıl aradan sonra kar yağışı başladı. Özellikle ilçenin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, kent merkezinde de yağış, etkisini gösteriyor. Her türlü olumsuzluğa karşı tedbirlerini alan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü
ekipleri hazırda bekliyor. 2 yıl aradan sonra yağan karı fırsat bilen Selendililer ise sokaklara çıkarak, otomobil üzerinde biriken karla kar topu oynamanın keyfini çıkardı.
Öte yandan kar yağışının gece saatlerinde etkisini arttıracağı öğrenilirken yetkililer, vatandaş ve sürücülere tedbirlerini alması konusunda uyarılarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:14 Kaynak: İHA
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