Selendi'de 24 kişiye toplam 75 bin 600 TL ceza - Son Dakika

Selendi'de 24 kişiye toplam 75 bin 600 TL ceza
Manisa'nın Selendi ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 kişiye 75 bin 600 TL idari para cezası kesildiği açıklandı.
Manisa'nın Selendi ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 kişiye 75 bin 600 TL idari para cezası kesildiği açıklandı.
Manisa'nın Selendi ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı. Selendi Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, kısıtlamaya uymayan 24 kişiden her birine 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 75 bin 600 TL idari para cezası kesildiği bildirildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 11:31 Kaynak: İHA
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