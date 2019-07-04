Son Dakika Haberleri: Selendi'de 279 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Selendi'de 279 kök Hint keneviri ele geçirildi

1 saat önce

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, polis tarafından dağlık alandaki 2 bölgeye düzenlenen operasyonda izinsiz olarak ekildiği belirlenen toplam 279 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Selendi'de 279 kök Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
MANİSA'nın Selendi ilçesinde, polis tarafından dağlık alandaki 2 bölgeye düzenlenen operasyonda izinsiz olarak ekildiği belirlenen toplam 279 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri söküldükten sonra yakılarak imha edildi.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, dağlık alanda izinsiz hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Bölgeye dün öğleden sonra operasyon düzenleyen ekipler, toplam 279 kök Hint keneviri  ele geçirdi. Hint kenevirleri tek tek söküldükten sonra, yakılarak imha edildi.
Selendi İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, hint kenevirlerinin kim ya da kimler tarafından ekildiğini belirlemek için çalışma başlattı.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:50 Kaynak: DHA
Selendi, Manisa, Güncel
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