Son Dakika Haberleri: Selendi'de 57 Muhtardan 37'si Değişti

Selendi'de 57 Muhtardan 37'si Değişti

1 saat önce

Manisa'nın Selendi ilçesinde yapılan muhtarlık seçimlerinde 57 muhtardan 20'si yerini korurken 37 muhtar ise değişti.

Selendi'de 57 Muhtardan 37'si Değişti, System.String[]
Manisa'nın Selendi ilçesinde yapılan muhtarlık seçimlerinde 57 muhtardan 20'si yerini korurken 37 muhtar ise değişti. İlçedeki en genç muhtar Mıdıklı Mahallesinin 28 yaşındaki muhtarı Mehmet Ali İnce olurken en yaşlı muhtarı ise 71 yaşındaki Karabeyler mahalle muhtarı Halil Bilek oldu.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan mahalle idareler seçimlerinde vatandaşlar mahalle muhtarlarını da seçti. Manisa'nın Selendi ilçesinde 57 mahalle muhtarından 20'si yeniden muhtar seçilirken 37 muhtarlıkta ise isimler değişti.

Yapılan seçimler sonrası Selendi ilçesinin en genç muhtarı Mıdıklı Mahalle Muhtarı Mehmet Ali İnce oldu. 28 yaşında 1 çocuk babası olan Mehmet Ali İnce, 3 adayla girdiği yarışta 250 geçerli oyun 104'ünü alarak Selendi'nin en genç muhtarı seçildi. Muhtar İnce, "Mahalle halkıma teşekkür ediyorum. Onların bana verdiği bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğim. Sorumluluğumu biliyorum. Rabbim utandırmasın." dedi.

Selendi ilçesinde en yaşlı muhtar ise Karabeyler Mahalle Muhtarı Halil Bilek oldu. 2016 haziran ayında yapılan ara seçimde 1 oyla muhtar seçilen 5 çocuk babası 71 yaşındaki Halil Bilek, pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde rakibi karşısında 232 oy alarak hem yeniden muhtar seçildi hem de Selendi'nin en yaşlı muhtarı ünvanını aldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:34 Kaynak: İHA

Manisa, Selendi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nden Fatih Mehmet Maçoğlu'na Tebrik! Erdoğan'ın Tespihini Hediye Ettiği Minik Muhammed'in Babası Hayatını Kaybetti Ankarada'ki Gar Patlamasında Kızını Kaybeden Hatice Çevik, HDP'den Başkan Seçildi Başkan Seçilen Mehmet Gürbüz'ün İlk İşi Makam Koltuğunu Yakmak Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 10:54:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Selendi'de 57 Muhtardan 37'si Değişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]