Selendi'de Başkan Akyıldız Güven Tazeledi
41 dakika önce
Selendi Süt Üreticileri Birliği 6. olağan kongresinde Başkan Servet Akyıldız güven tazeledi.
Selendi
Süt Üreticileri Birliği 6. olağan kongresinde Başkan Servet Akyıldız güven tazeledi.
Selendi Süt Üreticileri Birliği 6. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Ziraat Odası hizmet binası toplantı salonunda yapılan süt birliği seçiminde mevcut başkan Servet Akyıldız üyelerin desteği ile başkanlığa tekrar seçildi. Yeniden başkan seçilmesinin ardından konuşan Akyıldız "Bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetlere daha da yenilerini ekleyerek sizlere layık olmaya çalışacağız. Üreticilerimizin sıkıntılarını hep birlikte çözüm bulmaya onlara yardımcı olacağız" dedi.
Başkan Akyıldız'ın yönetiminde ise şu isimler yer aldı: İsmail Karaman
, Murat Yiğit
, Akif Gürbüz, Ramazan Gülmez
, Enver Şimşek ve Mehmet Emin Yenilmez. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:08 Kaynak: İHA
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