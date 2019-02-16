Son Dakika Haberleri: Selendi'de Başkan Akyıldız Güven Tazeledi

Selendi'de Başkan Akyıldız Güven Tazeledi

41 dakika önce

Selendi Süt Üreticileri Birliği 6. olağan kongresinde Başkan Servet Akyıldız güven tazeledi.

Selendi'de Başkan Akyıldız Güven Tazeledi, System.String[]
Selendi Süt Üreticileri Birliği 6. olağan kongresinde Başkan Servet Akyıldız güven tazeledi.

Selendi Süt Üreticileri Birliği 6. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Ziraat Odası hizmet binası toplantı salonunda yapılan süt birliği seçiminde mevcut başkan Servet Akyıldız üyelerin desteği ile başkanlığa tekrar seçildi. Yeniden başkan seçilmesinin ardından konuşan Akyıldız "Bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetlere daha da yenilerini ekleyerek sizlere layık olmaya çalışacağız. Üreticilerimizin sıkıntılarını hep birlikte çözüm bulmaya onlara yardımcı olacağız" dedi.

Başkan Akyıldız'ın yönetiminde ise şu isimler yer aldı: İsmail Karaman, Murat Yiğit, Akif Gürbüz, Ramazan Gülmez, Enver Şimşek ve Mehmet Emin Yenilmez. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:08 Kaynak: İHA

Selendi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılmaz Vural'ın, İYİ Partiden Belediye Başkan Aday Olacağı İddia Edildi Hollanda'da Irkçı Parti Liderinden Skandal Öneri: Türklerin Oy Vermesi Yasaklansın

Rusya'da Üniversite Binası Çöktü! 21 Kişi Enkaz Altına Kaldı Bakan Akar'dan Fırat'ın Doğusu İçin Kritik Açıklama: Güvenliği Türkiye Sağlamalı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 22:49:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Selendi'de Başkan Akyıldız Güven Tazeledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]