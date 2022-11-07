Bahçesindeki ağaçtan elma toplamak isteyen bir çifti gördüğü manzara karşısında oldukça şaşırdı - Son Dakika
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Bahçesindeki ağaçtan elma toplamak isteyen bir çifti gördüğü manzara karşısında oldukça şaşırdı

07.11.2022 15:31
Bahçesindeki ağaçtan elma toplamak isteyen bir çifti gördüğü manzara karşısında oldukça şaşırdı

Manisa'nın Selendi ilçesinde bahçesindeki ağaçtan elma toplamak isteyen bir çifti ağacın çiçek açtığını gördü. Olayla ilgili Selendi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bilgilendirildi.

Eskicami Mahallesi'nde Nurullah Şentürk'e ait bahçedeki 2 elma ağacı, sıcaklıkların mevsim ortalamasının üzerinde seyretmesiyle çiçeklendi. Olayla ilgili Selendi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne de bilgilendirme yapıldı.

"BU TÜR DURUMLAR OLABİLİYOR"

Selendi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan, bölgede normalin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ağaçları yanılttığını belirterek, "Bu gibi şartlarda ağaç kendisini ilkbahardaki iklim şartındaymış sanıp çiçek açması, yapraklarını dökmeden yeni yaprak sürmesi gibi durumlar olabiliyor. Buna ilişkin olarak önlem anlamında bir alternatif yok." dedi.

"ERKEN UYANMA AZALACAK"

Ayhan, gelecek haftadan itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşmesinin beklendiğini belirterek, ağaçlarda erken uyanmanın azalacağını sözlerine ekledi.

Bahçesindeki ağaçtan elma toplamak isteyen bir çifti gördüğü manzara karşısında oldukça şaşırdı
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Bahçesindeki ağaçtan elma toplamak isteyen bir çifti gördüğü manzara karşısında oldukça şaşırdı - Son Dakika

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