Selendi'de Bozulan Yollar Düzeltiliyor
1 saat önce
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Selendi ilçesinin Çamlıca, Kurşunlu ve Turpçu mahalleleri arasında asfalt yama çalışması yapıyor.
Selendi ilçesindeki hizmetlerine aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için yol çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.
İlçenin Çamlıca, Kurşunlu ve Turpçu mahallelerini birbirine bağlayan yolda bozulan yerler asfalt yama çalışması ile onarılıyor. Ekiplerin 7 gün 24 saat sahada olduklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Selendi Koordinasyon Şube Müdürü Sakin Gürbüz, "Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçemizin her noktasında mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı birçok mahallemizde bozulan yollarda yama ve düzeltme çalışması yapıyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:58 Kaynak: Bültenler
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