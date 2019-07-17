Selendi'de haşhaş kapsülü alımları başladı
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Manisa'nın Selendi ilçesinde 2019 yılı haşhaş kapsülü alımları başladı.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:52 Kaynak: İHA
'nın Selendi
ilçesinde 2019 yılı haşhaş kapsülü alımları başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi
(TMO), tarafından Selendi mahallerinde izinle üretilen haşhaş kapsülü alımları başlandı. 230 üretici tarafından üretimi yapılan yaklaşık 75 ton haşhaş kapsülü ortalama 5 liradan üreticiden alımı gerçekleşiyor. Haşhaş üreticisinden kırıklanmış olarak satın alınan kuru haşhaş kapsülleri tırlara yüklenerek Afyonkarahisar'ın Bolvadin
ilçesinde bulunan Akolit fabrikasına ilaç yapımı için gönderiliyor. Toprak Mahsulleri Ofisince üreticiden teslim alınan haşhaş kapsül ücretlerinin bir hafta içerisinde üreticiye ödeneceği belirtilirken, kapsül alımları Halılar Mahallesinde gerçekleşiyor. - MANİSA
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