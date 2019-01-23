Selendi'de İşçi Servisi Otomobil ile Çarpıştı: 9 Yaralı
1 saat önce
- Selendi'de işçi servisi otomobil ile çarpıştı: 9 yaralıMANİSA - Manisa'nın Selendi ilçesinde içerisinde 13 işçinin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
- Selendi
'de işçi servisi otomobil ile çarpıştı: 9 yaralı
MANİSA - Manisa
'nın Selendi ilçesinde içerisinde 13 işçinin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Kaza, Selendi- Kula
yolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Selendi'den Salihli
Organize Sanayi Bölgesine işçi taşıyan Sait E. yönetimindeki 45 J 9715 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 45 RY 500 plakalı otomobil Kınık
rampası üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası her iki araç savrularak kullanılamaz hale gelirken, bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda 112 Acil Servis
ambulansı sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 13 işçiden 4'ü ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık personeli, daha sonra ambulanslarla yaralıları, Salihli, Kula, Selendi ve çevre ilçelerdeki devlet hastanesine sevk etti. Kazayı duyarak olay yerine gelen kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:10 Kaynak: İHA
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