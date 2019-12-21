Selendi'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı' Yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selendi'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı' Yapıldı - Son Dakika

Selendi'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı' Yapıldı

6 saat önce

Manisa'nın Selendi ilçesinde kadına yönelik şiddeti önlemek ve gerekli tedbirlerin alınması için komisyon toplantısı düzenlendi.

Selendi'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı' Yapıldı, System.String[]

Manisa'nın Selendi ilçesinde kadına yönelik şiddeti önlemek ve gerekli tedbirlerin alınması için komisyon toplantısı düzenlendi.


Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakam Can Atak başkanlığında kadına karşı şiddetle mücadele ilçe komisyonu toplandı. 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlemesine dair kanun kapsamında şiddetle mücadele alanında sunulan hizmetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi amacıyla kurulan komisyonun koordinasyon toplantısı Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıda konuşan Kaymakam Atak, "Kadına yönelik şiddet olaylarında Selendi ilçemiz diğer ilçelere oranla daha iyi durumda. İlçedeki mesai arkadaşlarımız ile birlikte kadına yönelik şiddet olaylarını bitirmek için ortak çalışma yapıyoruz" dedi.


Toplantıya, Selendi Kaymakamı Can Atak, Belediye Başkanı Eczacı Nurullah Savaş, ilgili kurum ve kuruluş müdürleri ile birlikte sivil toplum kuruluşu temsilcileri temsilcileri katıldı. - MANİSA

Kaymakamlık, Selendi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:26 Kaynak: İHA
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