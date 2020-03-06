Selendi'de öğrenciler Mehmet Akif Ersoy'un şiirleriyle yarıştı - Son Dakika

Manisa'nın Selendi ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamında okullar arası "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'un Şiirlerini Okuma" yarışması düzenlendi.



Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı kapsamında öğrenciler arasında "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Şiir Okuma Yarışması" yapıldı. Selendi Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmada 5 ilkokul, 8 ortaokul öğrencileri İstiklal Marşı'nı en güzel okumak için kıyasıya yarıştı. İstiklal Marşı'nı ilkokullar arasından en iyi okuyan Atatürk İlkokulundan Kemal Kara 369 puanla birinci, Şehirlioğlu İlkokulundan Eylem Kacar 365 puanla ikinci, Cumhuriyet İlkokulundan Emre Sarıbuğday 357 puanla üçüncü oldu. Ortaokullar arasında ise Üç Eylül Ortaokulundan Merve Akgün 388 puanla birinci, Yatılı Bölge Ortaokulundan Fadime Nur Özmen 386 puanla ikinci, Fatih Ortaokulundan Tülin Can ise 378 puanla üçüncü oldu. Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerin yarıştığı ikinci bölümde ise lise öğrencileri yarıştı. Yarışmada, Anadolu Lisesi Öğrencisi Hüseyin Kaygısız 392 puanla birinci, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Nazar Akgün 332 puanla ikinci ve Selendi Çok Programlı Anadolu Lisesinden Nazan Özdemir 325 puanla üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilerin hediyeleri, 12 Mart'ta düzenlenecek törenle teslim edilecek. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, yarışmalara katılan tüm öğrencilere verdikleri emek için teşekkür etti.



Programa Selendi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - MANİSA