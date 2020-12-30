Selendi'de polis ve jandarmadan huzur uygulaması - Son Dakika

Manisa'nın Selendi ilçesinde Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce ilçe genelinde huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Selendi ilçesinde kamu düzeninin devamlılığının sağlanması, terör örgütleri ve uzantılarıyla mücadele kapsamında uyuşturucu, organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ile mücadele ve trafik güvenliğinin arttırılması kapsamında polis ve jandarma tarafından uygulama yapıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak için ilçe girişindeki ve meydanlardaki kontrol noktalarında uygulama yaptı. Durdurulan araçlar ve sürücüler, Covid-19 tedbirleri ve trafik yönünden incelenip sürücü ve yolcuların da GBT sorgulamasını yaptı. Uygulamada, sürücüler hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve seyir halinde cep telefonuyla konuşmamaları konularında uyarıldı.

Rutin trafik kontrollerinin yanı sıra toplu taşıma araçlarında yolculuk yapan kişilerin HES kodları da sorgulandı. İlçe girişinde yapılan uygulamaya Kaymakam Ali Yıldırım da katıldı. Kaymakam Yıldırım uygulama esnasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet ederek seyahat edenlerin maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunup, tedbirlere ilişkin ikazlarda bulundu. - MANİSA