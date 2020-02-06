Selendi'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi - Son Dakika
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Selendi'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

6 saat önce

Manisa'nın Selendi ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç arabanın üzerine devrilirken, yaralanmanın yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Selendi'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, System.String[]

Manisa'nın Selendi ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç arabanın üzerine devrilirken, yaralanmanın yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.


Manisa'nın Selendi ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesinde yol kenarında bulunan bir ağaç arabanın üzerine devrildi. Ağacın devrilmesiyle birlikte aracın ön camı kırıldı. Öte yandan rüzgar nedeniyle Fatih Mahallesi'nde de bir ağaç ikiye ayrılarak evin balkonuna düştü. Her iki olayda da yaralanan olmazken, ev ve arabada maddi hasar meydana geldi. Şiddetli rüzgar yağmurun başlamasıyla birlikte etkisini azaltırken, ilçenin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. - MANİSA

Selendi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:13 Kaynak: İHA
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