Son Dakika › 3. Sayfa › Selendi'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza - Son Dakika
Selendi'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza
6 saat önce
Manisa'nın Selendi ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ikisi 20 yaşın altında, ikisi 65 yaş üstü olmak üzere toplam 4 kişiye ceza uygulandı.
Manisa'nın Selendi ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ikisi 20 yaşın altında, ikisi 65 yaş üstü olmak üzere toplam 4 kişiye ceza uygulandı.
Selendi ilçesinde yeni tip korana virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbir ve yasaklara uymayan 20 yaş altı iki kişi ile 65 yaş üstü iki kişiye sokağa çıkma yasağı ihlalinden kişi başı 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı. Gençler ve 65 yaş üstü olan yaşlılara gerekli uyarıların yapılmasının ardından evlerine gönderildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:17 Kaynak: İHA
Son Dakika İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü Kocaeli'de bir baba oğlunu öldürüp intihar etti Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı