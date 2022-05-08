Selendi'de sürücülere yaya geçişleri hakkında bilgi verildi - Son Dakika
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Selendi'de sürücülere yaya geçişleri hakkında bilgi verildi

08.05.2022 11:53
Selendi'de sürücülere yaya geçişleri hakkında bilgi verildi

Manisa'nın Selendi ilçesinde "Karayolu Trafik Haftası" dolayısıyla sürücülere yaya geçişleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Manisa'nın Selendi ilçesinde "Karayolu Trafik Haftası" dolayısıyla sürücülere yaya geçişleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Manisa'nın Selendi ilçesinde "Karayolu Trafik Haftası" dolayısıyla "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" temasıyla sürücülere bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte; yayalara, sürücülere ve yolculara trafik kuralları hatırlatılarak, yayaların dikkat etmesi gereken konularda uyarılarda bulunuldu ve broşürler dağıtıldı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' kampanyası çerçevesinde yayaların yaya yolunu tercih etmeleri, karanlıkta açık renk elbise giymeleri veya ışık taşıyarak görünür olmaları, ışıklı trafik cihazlarının bulunduğu yerlerde ışıkların yönlendirmesiyle hareket etmeleri, karşıdan karşıya geçişlerde yaya ve okul geçidiyle kavşak giriş ve çıkışlarını kullanmaları, yoldayken trafiğe odaklanmak için cep telefonuna bakmamaları ve kulaklık kullanmamaya özen göstermeleri konularında vatandaşlara bilgi verdi" dedi.

Tanıtım programına Kaymakam Ali Yıldırım, İlçe Emniyet Amiri Komiser Mehmet Sıddık Kırkel, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Yusuf Ziya Cibaroğlu ile birlikte Selendi Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şükrü Filik, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurullah Efendi Kahveci ile birlikte Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Adem Tosun katıldı. - MANİSA

Selendi'de sürücülere yaya geçişleri hakkında bilgi verildi
Selendi'de sürücülere yaya geçişleri hakkında bilgi verildi

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Trafik Haftası, Ali Yıldırım, Selendi, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Selendi'de sürücülere yaya geçişleri hakkında bilgi verildi - Son Dakika


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