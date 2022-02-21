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Selendi'de tamamlanan Ayanlar Barajı'yla tarımsal verim artacak - Son Dakika

Selendi'de tamamlanan Ayanlar Barajı'yla tarımsal verim artacak

21.02.2022 13:35
Selendi'de tamamlanan Ayanlar Barajı'yla tarımsal verim artacak

Manisa'nın Selendi ilçesinde 9 bin 100 dekar verimli tarım arazisini modern sulama ile buluşturacak "Ayanlar Barajı Sulaması İkmal İnşaatı" tamamlandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 9 bin 100 dekar verimli tarım arazisini modern sulama ile buluşturacak "Ayanlar Barajı Sulaması İkmal İnşaatı" tamamlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Selendi yakınlarındaki Alan Deresi üzerine inşa edilen Ayanlar Barajı'nın gövdesi, kil çekirdekli kum çakıl dolgu tipinde projelendirildi. Temelden yüksekliği 41,5 metre olan baraj, 4 milyon 950 bin metreküp su depolama hacmine sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Müdür Kaya Yıldız, tamamlanan projeyle bölgede ürün çeşitliliği ve verimin artacağını, çiftçinin bu yıldan itibaren yılda ortalama 30 milyon lira daha fazla kazanacağını belirtti.

Yıldız, projeyi 2022 yaz sezonuna yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirerek, "İnşaat kapsamında toplam 33 bin 827 metre boru döşedik. Bir basınç kırıcı vana, 6 hat kapama, 111 su alma vanası, 30 vantuz, 72 tahliye vanası, 43 ayrım yapısı olmak üzere toplam 263 adet sanat yapısı inşa ettik. Bu yıl Ayanlar Barajı'ndan tarlalara ilk kez su vereceğiz. Manisa'mıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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Selendi, Manisa, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Selendi'de tamamlanan Ayanlar Barajı'yla tarımsal verim artacak - Son Dakika


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