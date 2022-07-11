Selendi'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Selendi'de trafik kazası: 1 yaralı

11.07.2022 13:17
Selendi'de trafik kazası: 1 yaralı

Manisa'nın Selendi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Mollaahmetler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mollaahmetler Mahallesi'nden Selendi istikametine doğru seyir halinde olan A.T. (52) yönetimindeki 40 AY 589 plakalı otomobil, karşı yönden gelen B.A.B. (49) idaresindeki 45 RP 267 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 40 AY 589 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.T. (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Selendi, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Selendi'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selendi'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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