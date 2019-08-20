Selendi'de traktör devrildi: 1 ölü
1 saat önce
Manisa'nın Selendi ilçesinde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:52 Kaynak: İHA
'nın Selendi
ilçesinde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı eski Kula
yolu 5. kilometresi Karaselendi köprüsü yakınlarında meydana geldi. Nurullah D. (60) idaresindeki 45 U 4908 plakalı römorklu traktör, İnnice Mahallesi Yığınçağıl Caddesi'ndeki evine gitmek üzere eski Selendi Kula yolu Karaselendi köprüsüne yakınında ilerlerken kontrolden çıkarak su kanalına düşerek devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü 6 çocuk babası Nurullah D. olay yerinde can verdi. Olayı yerine gelen ailesi, çocukları ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. İlçe Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Nurullah D.'nin cenazesi Devlet Hastanesi
morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
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