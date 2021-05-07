Selendi'de tütün üreticilerinin telaşı devam ediyor - Son Dakika

Selendi'de tütün üreticilerinin telaşı devam ediyor

07.05.2021 11:04
Selendi'de tütün üreticilerinin telaşı devam ediyor, System.String[]

Manisa'nın Selendi ilçesinin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan tütünde üreticilerin ekimleri devam ediyor.

Manisa'nın Selendi ilçesinin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan tütünde üreticilerin ekimleri devam ediyor. Tütün üreticilerini ziyaret eden Kaymakam Ali Yıldırım, üreticilerden bilgi aldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan tütünde ekim sezonu devam ediyor. Sabahın ilk ışıkları ile başlayıp gün kararıncaya kadar traktörlerin arkalarına takılan dikim makinesi ve 5 kişilik tarım işçileriyle gerçekleştirilen dikimlerin ardından tütünler bakımları yapılarak hasata hazırlanacak.

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Aslanalp ve Selendi İlçe Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, üreticileri ziyaret ederek bilgi aldı. Ramazan ayı dolayısıyla zorlu bir tütün sezonunun üreticileri beklediğini kaydeden Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, "Geçen sezon üreticilerimiz zarar etti. Önümüzdeki yılın üretimine üreticilerimiz umutla başladı. Çiftçilerimizin girdileri çok yüksek, geçen yıl 27 TL başfiyat açıklanmıştı. Çok az üreticimiz başfiyatla mahsulünü sattı, çoğu zarar etti. Önümüzdeki yıl başfiyatın en az 40 TL olmasını istiyoruz. Bu fiyatın altında olursa çiftçilerimiz ve üreticilerimiz sıkıntı yaşar. İnşallah tütün alımı yapan özel sektör bu konuda duyarlı olup, çiftçilerimizi üzmezler" dedi.

Tütün üretiminin zorlu olduğunu belirten Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım "Tütüncülük zor bir iş. İlçemiz tarım sektörünün en önemli ürünü olan tütünün üretim sürecini yerinde incelemek amacıyla tam kapanma döneminde kontrollü olarak tarım faaliyetlerini sürdürerek tütün dikimine başlayan çiftçilerimize kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

Selendi'de tütün üreticilerinin telaşı devam ediyor
Selendi'de tütün üreticilerinin telaşı devam ediyor
Selendi'de tütün üreticilerinin telaşı devam ediyor
Selendi'de tütün üreticilerinin telaşı devam ediyor

Hisarcık, Selendi, Manisa, Tütün, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Selendi'de tütün üreticilerinin telaşı devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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