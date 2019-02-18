Selendi'de Uçak Düştüğü İhbarı (1)
1 saat önce
MANİSA'nın Selendi ilçesinde uçak düştüğü yönündeki ihbar üzerine, güvenlik güçleri bölgede arama çalışması başlattı.
MANİSA'nın Selendi
ilçesinde uçak düştüğü yönündeki ihbar üzerine, güvenlik güçleri bölgede arama çalışması başlattı.
Selendi'nin kırsal Çortak
Mahallesi'nin dağlık kesimine, bugün saat 12.30'da uçak düştüğü yönünde jandarmaya ihbar geldi. Güvenlik güçleri, köylülerden gelen ihbarla harekete geçti. Uçağın düştüğü belirtilen bölgede jandarma 3 ekip halinde arama çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor. - Manisa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:37 Kaynak: DHA
Manisa'da Uçak Düştü Yönündeki İhbar Ekipleri Harekete Geçirdi
2008 Yılından İtibaren Herhangi Bir İşlem Yapılmayan Hesaplar, 15 Haziran'da Zaman Aşımına Uğrayacak
Son Dakika! Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız
Bakan Pakdemirli: Mart Ayında Ödemelere Devam Edeceğiz