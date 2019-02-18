Son Dakika Haberleri: Selendi'de Uçak Düştüğü İhbarı (1)

Selendi'de Uçak Düştüğü İhbarı (1)

1 saat önce

MANİSA'nın Selendi ilçesinde uçak düştüğü yönündeki ihbar üzerine, güvenlik güçleri bölgede arama çalışması başlattı.

Selendi'de Uçak Düştüğü İhbarı (1), System.String[]
MANİSA'nın Selendi ilçesinde uçak düştüğü yönündeki ihbar üzerine, güvenlik güçleri bölgede arama çalışması başlattı.

Selendi'nin kırsal Çortak Mahallesi'nin dağlık kesimine, bugün saat 12.30'da uçak düştüğü yönünde jandarmaya ihbar geldi. Güvenlik güçleri, köylülerden gelen ihbarla harekete geçti. Uçağın düştüğü belirtilen bölgede jandarma 3 ekip halinde arama çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:37 Kaynak: DHA

Manisa, Selendi, Güncel
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