Son Dakika Haberleri: Selendi'de Uçak Düştüğü İhbarı Yapıldı (3)

Selendi'de Uçak Düştüğü İhbarı Yapıldı (3)

33 dakika önce

ASILSIZ ÇIKTIManisa'nın Selendi ilçesinde bir uçağın düştüğü yönündeki ihbar, asılsız çıktı.

Selendi'de Uçak Düştüğü İhbarı Yapıldı (3), System.String[]
ASILSIZ ÇIKTI

Manisa'nın Selendi ilçesinde bir uçağın düştüğü yönündeki ihbar, asılsız çıktı. Ekipler, bögledeki arama çalışmalarını sonlandırdı.

Uğur ÇAKMAK - Hasan YİĞEN/ SELENDİ (Manisa),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:13 Kaynak: DHA

Manisa, Selendi, Güncel
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