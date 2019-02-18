Selendi'de Uçak Düştüğü İhbarı Yapıldı (3)
33 dakika önce
ASILSIZ ÇIKTIManisa'nın Selendi ilçesinde bir uçağın düştüğü yönündeki ihbar, asılsız çıktı.
ASILSIZ ÇIKTI Manisa
'nın Selendi
ilçesinde bir uçağın düştüğü yönündeki ihbar, asılsız çıktı. Ekipler, bögledeki arama çalışmalarını sonlandırdı.
Uğur ÇAKMAK - Hasan YİĞEN/ SELENDİ (Manisa),
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:13 Kaynak: DHA
Manisa'da Uçak Düştü Yönündeki İhbar Ekipleri Harekete Geçirdi
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