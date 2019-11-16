Son Dakika Haberleri: Selendi'de yağmur duası yapıldı
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Selendi'de yağmur duası yapıldı

6 saat önce

Manisa'nın Selendi ilçesinde yağmur beklentisi içerisinde olan çiftçiler iki mahallede yağmur duası yaptı.

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Manisa'nın Selendi ilçesinde yağmur beklentisi içerisinde olan çiftçiler iki mahallede yağmur duası yaptı.


Selendi ilçesinin Çıkrıkçı Mahallesi ile Karşıova Mahallesinde ekili arazilerindeki ürünler için yağış beklentisi içerisinde olan üreticiler ve çiftçiler, yağmur duasına çıktı. Çıkrıkçı ve Karşıova mahallerindeki camilerde kılınan namaz sonrası cami alanında bir araya gelen çiftçiler yağmur yağması için ellerini semaya açarak dua ettiler. Çıkrıkçı Mahallesinde Selendi Müftüsü Ömer Bozkurt tarafından yapılan yağmur duasından sonra, katılanlara Selendi'nin yöresel yemekleri keşkek, nohut, etli pilav, ayran ve tatlı ikramı yapıldı. Çıkrıkçı Mahalle Muhtarı Metin Başoğul, çiftçilerin mahsullerini ekmek için yağmurun yağmasını beklediklerini belirterek "Bu yıl geçen yıllara göre toprak daha da kurak. Bizim mahallemiz ve diğer mahallerdeki üreticilerimiz yağmur yağmasını bekliyor. Bizler de mahalle olarak yağmur duasına çıkmaya karar verdik. Allah kabul etsin" dedi.


Yağmur duasına Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, AK Parti İlçe Başkanı Eczacı Şeref Kaçar, MHP İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
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