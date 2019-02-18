Selendi'deki Kilit Parke Taşı Çalışmaları Devam Ediyor

Selendi ilçesindeki yol çalışmalarını kapsamlı bir şekilde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçenin cadde ve sokaklarında vatandaşların sorun yaşamaması için boyalı kilit parke taşı döşeme ve bordür çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor.

Yeni Cami Mahallesi, Şehit Savcı Ethem Ekim Caddesi, Şerefiye Mahallesi Ekrem Çimen Caddesi'ndeki altyapının tamamlanmasının ardından üstyapıdaki iyileştirme devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Selendi Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Sakin Gürbüz'ün de yakından takip ettiği çalışmalar Selendili vatandaşları kışın çamurdan, yazın tozdan kurtaracak. İl genelinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Selendi'nin tüm cadde ve sokaklarının baştan aşağı yenilendiğini söyledi.