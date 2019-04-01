Selendi'den MHP'li Nurullah Savaş Yeniden Başkan
1 saat önce
Cumhur İttifakının MHP'li Selendi Belediye Başkan adayı Nurullah Savaş 8 bin 631 oy alarak 3. kez Selendi Belediye başkanı oldu.
Cumhur İttifakının MHP
'li Selendi
Belediye Başkan adayı Nurullah Savaş
8 bin 631 oy alarak 3. kez Selendi Belediye başkanı oldu. Manisa
'nın Selendi ilçesinde 2009 yılında MHP'den Selendi Belediye Başkanlığına seçilen Eczacı Nurullah Savaş, 2014 yılında Büyükşehir yasası ile beraber 46 köyün de dahil olduğu seçimlerde yine MHP'den aday olarak aldığı 6 bin 647 oyla 2. kez Selendi Belediye Başkanlığına seçildi. 26 Nisan 2018 yılına kadar bu görevi yürüten Savaş, bu tarihte Milletvekilliği adaylığı için istifa etti ve Manisa'dan MHP'den 2. sıra Milletvekili
adayı oldu. Partisinin yeterli oyu alamaması sonucu milletvekili seçilemeyen Savaş Genel Merkez
tarafından tekrar 31 Mart 2019 yerel seçimlerde partisince Cumhur İttifak adayı olarak aday gösterildi. Savaş sandıktan 8 bin 631 oy alarak 3. kez başkan seçildi. Seçimi kazanmasının ardından Cumhur İttifakı seçim bürosunda bulunan balkondan teşekkür konuşması yapan Nurullah Savaş, "Hiç vakit kaybetmeden hemen çalışmalara başlayacağız. Ankara
merkezde hükümet, 7 milletvekilimiz, 3 Manisalı bakanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün
ile birlikte çalışmalara başlayacağız. Selendimizi hak ettiği yere taşıyacağız. Sizlerin bana verdiği bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Oy veren ve vermeyen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:45 Kaynak: İHA
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