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Selendi Devlet Hastanesine yeni başhekim

6 saat önce

Manisa'nın Selendi ilçesinde Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tülay Tolga'nın Muğla'ya tayini çıkması sonrası başhekimlik görevine Uzman Doktor Sedef Alp Doğan atandı.

Selendi Devlet Hastanesine yeni başhekim, System.String[]

Manisa'nın Selendi ilçesinde Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tülay Tolga'nın Muğla'ya tayini çıkması sonrası başhekimlik görevine Uzman Doktor Sedef Alp Doğan atandı.


Selendi Devlet Hastanesi eski başhekimi Dr. Tülay Tolga Muğla'ya tayin edildi. Dr. Tolga'nın tayini sonrası Selendi İlçe Devlet Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları görevini yürüten Uzm. Dr. Sedef Alp Doğan, başhekim olarak atandı. Selendi'ye en iyi hizmeti vermek için çalışacaklarını belirten Uzm Dr. Doğan, "Bundan sonra hizmetin en iyisini en güzelini yapmak için çalışacağım. İlçemiz hastanesinde mesai arkadaşlarımızla birlikte istişare edip eksiklerimizi giderip modern bir şekilde hastalarımız hastanemizde kabul edeceğiz" dedi.


Sedef Alp Doğan, 1979 yılında İzmir'de doğdu. İlk, orta ve liseyi Malatya, Eskişehir ve İzmir'de okudu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini tamamladıktan sonra Uzmanlık İhtisasını Manisa Celal Bayar Üniversitesinde tamamladı. - MANİSA

Alp Doğan, Selendi, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:48 Kaynak: İHA
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