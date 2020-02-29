Selendi hafta sonuna kar ile uyandı - Son Dakika

Selendi hafta sonuna kar ile uyandı
6 saat önce
Manisa'nın Selendi ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:01 Kaynak: İHA
Manisa'nın Selendi ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Selendi ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, gündüz saatlerinde ilçe merkezinde de etkisini artırarak devam ediyor. Kurak geçen bir sezonun ardından yağan kar üreticileri mutlu ederken, karın keyfini ise çocuklar çıkardı. Dağlar beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler oluştu. - MANİSA
Son Dakika Türkiye-Yunanistan sınırında düzensiz göçmen hareketliliği artıyor İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi Son dakika: TSK'nin düzenlediği misilleme saldırılarında rejimin 2 generali ve 1 albay öldürüldü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib krizinin çözümü için Erdoğan-Putin görüşmesini işaret etti