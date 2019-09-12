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Selendi İlçe Jandarma Komutanı Çeri göreve başladı

1 saat önce

Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Teğmen Ömer Can Çeri görevine başladı.

Selendi İlçe Jandarma Komutanı Çeri göreve başladı, System.String[]

Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Teğmen Ömer Can Çeri görevine başladı.


Mehmet Akçakaya'nın Bitlis Mutki İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanmasıyla boşalan Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı görevine Teğmen Ömer Can Çeri atandı. İlçedeki görevine bugün resmen başlayan Çeri, "Selendi ilk görev yerim. Görevimiz süresinde ilçe halkımızın can güvenliği ve asayişini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağız. Selendi, mütevazi bir ilçemiz burada görev yapmaktan mutluyum" dedi.


1994 Afyon Dinar dünyaya gelen Jandarma Teğmen Ömer Can Çeri, ilk ve ortaokulu Denizli'de okudu. Liseyi Antalya'da tamamlayıp, beden eğitimi öğretmenliğinden mezun olduktan sonra Ankara'da 1 yıl, Eski Foça'da 1 yıl subay okulunda eğitim alan Çeri, 2019 yılında jandarma ve sahil güvenlik akademisinden Teğmen olarak mezun oldu. - MANİSA

Jandarma, Ömer Can, Selendi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:18 Kaynak: İHA
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