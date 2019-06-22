Selendi Kaymakamı Atak halk toplantısı yaptı
17 dakika önce
Manisa'nın Selendi Kaymakamı Can Atak, Dumanlar Mahallesinde halk toplantısı düzenleyerek, vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:27 Kaynak: İHA
'nın Selendi
Kaymakamı Can Atak, Dumanlar Mahallesinde halk toplantısı düzenleyerek, vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi.
Her ay farklı bir mahallede gerçekleştirilen halkla buluşma toplantıları kapsamında Haziran ayı toplantısı ilçeye bağlı Dumanlar Mahallesinde Kaymakam Can Atak başkanlığında yapıldı. Toplantıya katılan vatandaşlar söz alarak Kaymakam Can Atak'a taleplerini bildirdi. Vatandaşların talepleri doğrultusunda kurum müdürleri tarafından bilgi verildi. Kaymakam Atak, Dumanlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Yüksel
ve toplantıya katılarak görüş ve öneride bulunan vatandaşlara teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı. - MANİSA
Et yiyen örümceğin 1 yıl sonra yine ortaya çıkması panik yarattı
Hawaii'de uçak faciası: 9 kişi öldü
Sultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşeti
Yılanların çiftleşme dansı Kahramanmaraş'ta görüntülendi