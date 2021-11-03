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Selendi Mahalleleri Yeni Sondaj İle Sağlıklı Suya Kavuşacak - Son Dakika

Selendi Mahalleleri Yeni Sondaj İle Sağlıklı Suya Kavuşacak

03.11.2021 16:03
Selendi Mahalleleri Yeni Sondaj İle Sağlıklı Suya Kavuşacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Kurtuluş mahallesinde sondaj kuyusu açtı.

Test sonuçlarının olumlu sonuçlanmasının ardından bağlantı çalışmaları sonrasında Kurtuluş, Şerefiye, Zafer, Yenicami ve Fatih mahalleleri daha sağlıklı ve kesintisiz suya ulaşacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Selendi ilçesine bağlı Kurtuluş mahallesinde İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar ile sondaj kuyusu açıldı.Alınan su numunesi analiz edilmek üzere İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderildi. Testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından Kurtuluş, Şerefiye, Zafer, Yenicami ve Fatih mahallelerine daha sağlıklı ve kesintisiz su sağlanacak. Mahalle muhtarları yapılan çalışmanın önemli olduğunu belirterek emek veren herkese teşekkür ettiler.

Selendi Mahalleleri Yeni Sondaj İle Sağlıklı Suya Kavuşacak

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Selendi Mahalleleri Yeni Sondaj İle Sağlıklı Suya Kavuşacak - Son Dakika


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