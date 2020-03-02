Selendi, Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Manisa'nın Selendi ilçesinde İdlib'te Türk askerine yönelik yapılan hain saldırı sonrasında şehit düşen askerler için birlik ve beraberlik konvoyu düzenledi. Vatandaşlar konvoyun ardından İlçe Jandarma Komutanlığı önüne giderek nöbetçi astsubaya bayrak vererek İstiklal Marşı okudu.



Selendi Demokrasi Meydanında toplanan vatandaşlar, araçlarla uzun kuyruklar eşliğinde korna çalarak ilçe merkezinde tur attı. Tekrar Demokrasi Meydanında toplanan kalabalık burada şehitler için yapılan duanın ardından, topluca İstiklal Marşı'nı okudu. Kalabalık daha sonra sloganlar atarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduklarını bildirerek Selendi İlçe Jandarma Komutanlığına kadar yürüdü. Yüzlerce kişinin bulunduğu kalabalık, hep bir ağızdan 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atıp tekbir getirdi. Burada İlçe Jandarma Komutanlığına bayrak hediye eden topluluk, İdlib'de yapılan hain saldıra şehit olan tüm Mehmetçiğin ailelerine sabırlar diledi.



Hediye edilen Türk Bayrağını alan Nöbetçi Astsubay ise yaptığı konuşmada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilerken ailelerine de sabır diledi. Kalabalık İstiklal Marşının söylenmesinin ardından dağıldı. - MANİSA