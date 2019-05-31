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Selendi Merkez Yeni Cami ibadete açıldı

28 dakika önce

Selendi Merkez Yeni Cami ibadete açıldıMANİSA - Manisa'nın Selendi ilçesinde hayırseverlerin katkılarıyla İstanbul'da bulunan Nuruosmaniye Caminin mimarisi örnek alınarak yapılan 2 bin kişilik Selendi Merkez Yeni Camii, Cuma Namazıyla birlikte ibadete açıldı.

Selendi Merkez Yeni Cami ibadete açıldı
MANİSA - Manisa'nın Selendi ilçesinde hayırseverlerin katkılarıyla İstanbul'da bulunan Nuruosmaniye Caminin mimarisi örnek alınarak yapılan 2 bin kişilik Selendi Merkez Yeni Camii, Cuma Namazıyla birlikte ibadete açıldı.
Yaklaşık 2 yıl önce temeli atılan ve İstanbul Nuruosmaniye Caminin mimarisinden esinlenilerek yapılan Selendi Merkez Yeni Camii, Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. 750 metrekare kapalı alana sahip olan Yeni Cami, 2 bin kişilik kapasiteye sahip. Çift minareli olarak yapılan caminin alt katında 3 iş yeri, Kur'an Kursu, tuvaletler ve şadırvan bulunuyor. Ses sistemleri, ışıklandırmaları ve hat sanatının ön plana çıktığı cami namaza gelen cemaatten de tam not aldı.
Selendili hayırseverlerin katkılarıyla yapılan cami İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt'un duasıyla ibadete açıldı. İbadete açılan Merkez Yeni Cami akşam saatlerinde de Kadir Gecesinde yoğun bir cemaate ev sahipliği yapacak. Selendi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ramazan Tuna caminin ibadete açılması nedeniyle yaptığı açıklamada, "İlçemiz merkezimize yapılan bu yeni cami 2 bin kişilik güzel bir eser oldu. Selendili halkımızın ve hayırseverlerin katkılarıyla bu hale geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.
Selendi Merkez Yeni Cami ibadete açıldı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:10 Kaynak: İHA
İstanbul, Selendi, Merkez, Yeni Cami, Yerel
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